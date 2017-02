Bioschok: Gore Verbinski confirma que el proyecto está totalmente cancelado

La adaptación cinematográfica del argumento de 'Bioshock' había estado en dique seco desde el año 2011. Aunque ahora no corre más suerte. Ya que Gore Verbinski confirma que el posible filme está totalmente muerto.

17 de febrero de 2017 - David Ackerman

La relación de Gore Verbinski con la película ' Bioshock ' siempre fue sumamente tortuosa. Incluyendo discrepancias acerca del enfoque de la adaptación cinematográfica de uno de los argumentos de videojuego de mayor impacto de los últimos años.



Gore Verbinski dejó claro que para él (y muy posiblemente para cualquiera) la película 'Bioshock' está totalmente muerta: "Estábamos a punto de rodar cuando de pronto todo se desenchufó. Alguien desde arriba no estaba de acuerdo con el planteamiento que queríamos. Era una película R, quería mantenerlo así pero no fue posible".



Es decir, Verbinski sitúa la intención de Universal Pictures de llevar la película al terreno PG-13 cuando era algo que él veía totalmente imposible.



Gore Verbinski estrena ahora la película 'La Cura del Bienestar', una cinta que a todas luces no pasó por las restricciones de la autocensura del estudio.