Ghost In The Shell: Su estreno IMAX se adelantará en cine

La película de ciencia ficción 'Ghost in the Shell' adelantará su estreno en una serie de pantallas IMAX al próximo 28 de febrero. Mostrando así la versión de mayor riqueza visual del ambicioso proyecto dirigido por Rupert Sanders y protagonizado por Scarlett Johansson.

17 de febrero de 2017 - David Ackerman

La película 'Ghost in the Shell' llegará antes de lo previsto, en formato IMAX Digital, a una serie de cines que dispongan de dicha tecnología. Por ahora ese pre-estreno está previsto para los Estados Unidos de América y Canadá. Mientras tanto quedamos a la espera de lo que acontecerá en el resto de mercados internacionales.



El estreno se sitúa como sumamente minoritario y que a buen seguro servirá para ir pulsando la opinión de los fans, y de paso para realizar las primeras previsiones de taquilla para su estreno mundial, uno de los de mayor envergadura en lo que va de año 2017.



El argumento de la película 'Ghost in the Shell': Narra la historia de the Major, una cyborg-humana híbrida, única en su especie, experta en operaciones especiales, que dirige un grupo operativo de elite llamado Sección 9. Consagrada a detener a los extremistas y criminales más peligrosos, la Sección 9 se enfrenta a un enemigo cuyo objetivo principal consiste en anular los avances de Hanka Robotic en el campo de la ciber-tecnología.



'Ghost in the Shell' se estrena en nuestros cines el próximo 31 de marzo. Más de 22 después del debut del manga original en el que se basa.