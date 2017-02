The Batman: El acuerdo de Matt Reeves podría incluir varios títulos más en el universo DC

La película 'The Batman' está situada como una de las producciones más llamativas dentro del universo DC. Aunque por ahora tiene muchas incógnitas en torno a ella, parece ser que el director Matt Reeves se encargará del proyecto.

17 de febrero de 2017 - David Ackerman

Matt Reeves, director de grandes producciones de aventuras y acción en Hollywood, está situado como el principal responsable de The Batman de cara al próximo rodaje del filme protagonizado por Ben Affleck.



Precisamente Ben Affleck abandonó recientemente el puesto de director de la película situándose ya únicamente como actor encargado de dar vida a Bruce Wayne en el cine. "Hay ciertos personajes que ocupan un lugar especial en los corazones de millones de personas", escribió Ben Affleck. "Realizar este papel requiere foco, pasión y el mejor rendimiento que puedo dar. Ha quedado claro que no puedo hacer ambos trabajos al nivel que ellos requieren. Junto con el estudio, he decidido encontrar un socio en un director que colaborará conmigo en esta gran película. Estoy muy comprometido con este proyecto, y espero poder traer esto a la vida para los aficionados de todo el mundo".



El acuerdo ofrecido a Matt Reeves sitúa además al cineasta como responsable de otras películas de DC que aún no cuentan con director confirmado. Por lo que su llegada estaría situada a la par de nombres como Zack Snyder, quien hasta la fecha se lleva encargando de sagas como las de Superman además de 'La Liga de la Justicia'.