Ghost in the Shell: Nueva imagen de acción con Scarlett Johansson

La película 'Ghost in the Shell' se presenta como una de las producciones de acción y aventuras de alto impacto. Ahora además podemos ver a la actriz en una nueva imagen de acción de la producción dirigida por Rupert Sanders.

17 de febrero de 2017 - Fernando Álvarez

La actriz Scarlett Johansson protagoniza la película de ciencia ficción 'Ghost in the Shell'. Situando su personaje como uno de los de mayor impacto en el cine de acción en el presente año 2017. Ahora además podemos verla en una nueva imagen de la película dirigida por Rupert Sanders. Dentro de un sumamente elaborado argumento que podremos ver en cines desde el mes de marzo. Y que, a todas luces, podría arrancar una nueva saga cinematográfica dentro del género.



Precisamente para la inconfundible Viuda Negra de Marvel, que ahora debuta en una saga propia de acción y ciencia ficción, esta oportunidad le hace sentir una gran responsabilidad y presión al respecto. "Espero estar a la altura de esta gran oportunidad. Siento la presión por lo que supone", comentó la actriz.



El argumento de la película 'Ghost in the Shell': Narra la historia de the Major, una cyborg-humana híbrida, única en su especie, experta en operaciones especiales, que dirige un grupo operativo de elite llamado Sección 9. Consagrada a detener a los extremistas y criminales más peligrosos, la Sección 9 se enfrenta a un enemigo cuyo objetivo principal consiste en anular los avances de Hanka Robotic en el campo de la ciber-tecnología.



'Ghost in the Shell' se estrena en nuestros cines el próximo 31 de marzo. Más de 22 después del debut del manga original en el que se basa.