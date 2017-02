The Batman: Matt Reeves podría ser sustituido por Ridley Scott en la dirección

El tortuoso proceso de preparación de la película 'The Batman' sigue sin encontrar director. Después de situar a Matt Reeves al frente del proyecto, ahora parece que Ridley Scott está en el primer puesto de los candidatos según preferencias del estudio.

18 de febrero de 2017 - Fernando Álvarez

Matt Reeves rechazó la oferta para dirigir 'The Batman'. Al menos eso es lo que acaba de trascender. Una rotura de negociaciones que podría estar motivada por la verdadera intención del estudio gira en torno a la llegada de Ridley Scott a la dirección de la primera película monográfica del Caballero Oscuro de la ciudad de Gotham.



Lo que parece claro es que el futuro de la película 'The Batman' parece casi tan azaroso como el argumento que pondrá en pantalla a uno de los personajes de cómic más llamativos de la historia del género.



Precisamente Ben Affleck abandonó recientemente el puesto de director de la película situándose ya únicamente como actor encargado de dar vida a Bruce Wayne en el cine. "Hay ciertos personajes que ocupan un lugar especial en los corazones de millones de personas", escribió Ben Affleck. "Realizar este papel requiere foco, pasión y el mejor rendimiento que puedo dar. Ha quedado claro que no puedo hacer ambos trabajos al nivel que ellos requieren. Junto con el estudio, he decidido encontrar un socio en un director que colaborará conmigo en esta gran película. Estoy muy comprometido con este proyecto, y espero poder traer esto a la vida para los aficionados de todo el mundo".