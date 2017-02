La Liga de la Justicia: Nueva figura con la armadura de Batman

El tráiler final de la película 'La Liga de la Justicia' está a punto de llegar a las pantallas de todo el mundo. Ahora con una nueva figura de coleccionista con la recreación de la armadura de Batman para la producción dirigida por Zack Snyder. Además también podamos verle así en 'The Batman', siempre y cuando se confirme un director para el proyecto.

18 de febrero de 2017 - Fernando Álvarez

La película The Batman fue fuente de rumores durante los últimos días. En especial por la negativa del actor Ben Affleck en encargarse de la dirección del proyecto de cómic y, en un principio, únicamente estar dentro de la faceta interpretativa. Ahora además podemos ver nuevas imágenes de la figura de edición de coleccionista de 'La Liga de la Justicia' con la recreación del Caballero Oscuro de Gotham,



Queda por comprobar si la citada nueva armadura aparecerá en la trama de 'The Batman', cuyo rodaje debería de comenzar en pocos meses. Siempre y cuando se firme un nuevo director para el proyecto.



Antes podremos ver la película 'La Liga de la Justicia', con Zack Snyder en la dirección. Con el siguiente argumento: Impulsado por su restaurada fe en la humanidad e inspirado por el acto desinteresado de Superman, Bruce Wayne le pide ayuda a su aliada Diana Prince para hacer frente a un peligroso enemigo.



Juntos, Batman y Wonder Woman trabajan con rapidez para reclutar a un grupo de personas formidables, de verdaderos metahumanos. Como Aquaman, Cyborg y Flash. Aunque tal vez sea demasiado tarde para salvar el planeta de un cataclismo de proporciones verdaderamente catastróficas.