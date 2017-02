Los Vengadores 3: Tom Holland finaliza el rodaje y quema el guión de la película

Los grandes estudios de Hollywood tienen serios problemas para evitar filtraciones de los argumentos de sus principales películas. En especial por la pérdida de los guiones. Tom Holland encontró un método radical para evitar ese tipo de problemas: directamente quemar el guión una vez finalizó su labor en el filme.

19 de febrero de 2017 - David Ackerman

Después del estreno mundial del primer tráiler oficial de la película de acción y aventuras de cómic 'Spiderman Homecoming', contando con un gran apoyo por parte de los fans, todo apuntaba a que el popular personaje de Marvel estará dentro de la saga de grupo de Los Vengadores, con la inminente puesta en marcha de su fase de rodaje. Posteriormente el propio actor confirmó ese punto. Ahora además la fase de rodaje del propio Tom Holland acaba de finalizar, tras tres semanas de labor al frente del personaje y bajo la dirección de Anthony y Joe Russo.



Tom Holland no quiere pasar por los malos tragos de otros de sus compañeros de reparto, como le sucediera a Samuel L Jackson con el guión de la primera entrega de Los Vengadores, cuando se lo dejó olvidado en un bar, provocando las filtraciones de algunas escenas del tercer acto del filme dirigido por Joss Whedon. En este caso Holland decide dejar atrás cualquier problema y no dudó en carbonizar el guión de 'Los Vengadores 3'. Pero no utilizó un rayo láser de última generación o un pulso de energía surgido de las armaduras de Iron Man, sino que se limitó a introducirlo en una estufa de leña que tenía cerca.



'Los Vengadores 3' incluye a más de una cincuentena de personajes del sello dirigido por Kevin Feige, abriendo además espacio para otra serie de sagas que llegarán en los próximos años.



El estreno en cines de la película 'Spiderman Homecoming' está previsto para el 7 de julio de 2017. Con un reparto en el que encontramos nombres como los de Tom Holland, Michael Keaton, Zendaya, Donald Glover, Jacob Batalon, Laura Harrier, Tony Revolori, Tyne Daly, Bokeem Woodbine, Marisa Tomei y Robert Downey Jr. Para poder disfrutar de 'Los Vengadores 3' habrá que esperar un poco más. Concretamente hasta el año 2018. Abriendo fuego de cara a un argumento dividido en dos películas.