La Liga de la Justicia: Aquaman y Mera recreados en su versión clásica en edición de coleccionista

Continúan las novedades de la Toy Fair 2017. Ahora con una versión de cómic de los personajes de Aquaman y Mera, quienes serán recreados dentro del metraje de la cinta monográfica dirigida por James Wan, además de la franquicia de grupo de 'La Liga de la Justicia', bajo la dirección de Zack Snyder.

20 de febrero de 2017 - Fernando Álvarez

El universo cinematográfico DC resulta sumamente llamativo. Sobre todo por la enorme disparidad de personajes y de ambientaciones que sazonan sus diferentes sagas.



Por ahora la única cinta monográfica estrenada fue 'El Hombre de Acero', marcando el regreso de Superman a la gran pantalla.



Después llegó Batman, pero englobado dentro de 'Batman Vs Superman', por lo que queda por ver su resultado en 'The Batman', cinta que está generando numerosos titulares incluso antes de que las cámaras comiencen a funcionar.



Ahora es el turno de 'Aquaman', dirigida por James Wan y contando con el actor Jason Momoa como protagonista. Precisamente Momoa comentó que el universo desplegado dentro de 'Aquaman' será lo nunca visto antes dentro de las diferentes versiones de DC en la gran pantalla. Y ahora también podemos ver una nueva imagen de la figura de coleccionista con Aquaman y Mera dentro de la Toy Fair 2017.



El estreno en cines de 'Aquaman' llegará en 2018. Dentro de un año cargado de novedades aunque algunas de ellas aún resultando verdaderas incógnitas. Sobre todo por las dudas en torno a 'The Batman'.