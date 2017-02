Matrix: Keanu Reeves abre la puerta a su regreso a la saga

El actor Keanu Reeves está en cines con la película 'John Wick 2'. Cuando se habla de una tercera entrega para dicha saga de acción, ahora además también comentó datos acerca de la emblemática trilogía Matrix, para la que ve posibilidades de continuar con una serie de pautas.

21 de febrero de 2017 - David Ackerman

Keanu Reeves habló sobre el regreso a Matrix: "Los Wachowski tendrían que estar involucrados. Tendrían que escribirlo y dirigirlo. Y entonces veríamos el punto de arranque de la historia".



A lo que además apuntó "Sería raro, la gente muere, las historias no, así que podría haber una posibilidad".



Ya en el año 2015 se habló de una posible continuación o spinoff del universo Matrix contando con la implicación de los Wachowski. Incluso con el OK del propio Keanu Reeves.



Precisamente Keanu Reeves, que produce y protagoniza la saga John Wick, ya contó con varios de los actores de Matrix dentro del argumento de las dos entregas de acción.



"Los Wachowskis tendrían que estar involucrados. Tendrían que escribirlo y dirigirlo. Y entonces veríamos qué es la historia, pero sí, no sé, sería raro, pero ¿por qué no? La gente muere, las historias no, la gente en las historias no. "



Recordemos que la primera entrega se estrenó en cines en el año 1999, con un reparto encabezado por nombres como los de Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie Anne Moss y Hugo Weaving. Posteriormente llegó a la gran pantalla 'Matrix Reloaded' y finalmente 'Matrix Revolutions'.



Por aquél entonces muchos dijeron que las dos siguientes películas a la original suponían un añadido o anexo con la única motivación de seguir explotando el gran éxito obtenido por la primera. Y fueron duramente criticadas por parte de muchos fans.