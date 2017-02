Trainspotting 2 y Fences encabezan los estrenos de cine del 24 de febrero de 2017

La película 'Trainspotting 2' trae de vuelta uno de los argumentos más recodados dentro de la filmografía de Danny Boyle, además de la de sus principales actores. Ahora encabeza los estrenos de cine del fin de semana del 24 de febrero de 2017.

22 de febrero de 2017 - David Ackerman

La película 'Trainspotting 2', dirigida por Danny Boyle, se estrena el próximo fin de semana en nuestras carteleras. Regreso del argumento de la mítica producción de Danny Boyle Trainspotting. Con el reencuentro de los personajes principales casi dos décadas después.



Además los Oscar 2017 también están presentes con una de las candidatas, 'Fences', dirigida y protagonizada por Denzel Washington. El argumento de 'Fences' se presenta así: Un padre afroamericano lucha con las relaciones raciales en Estados Unidos mientras trata de criar a su familia en la década de los años cincuenta del siglo pasado.



La comedia española 'Es por tu bien' también se estrena ahora en nuestras pantallas: La peor pesadilla que un padre puede tener con una hija es que ésta crezca y llegue el día en que le presente a su novio, y que éste sea un tipo despreciable que busca una sola cosa de su preciada y amada niñita. Y ese día es precisamente el que les llega a tres padres, a Arturo, Poli y Chus: sus dulces hijas han decidido tirar su futuro a la basura echándose tres novios abominables. Así que la única solución es aunar fuerzas para librarse de ellos como sea. ¡Es la guerra!.



La cinta 'Psiconautas los niños olvidados', llega a nuestras pantallas el 24 de febrero de 2017: Adaptación cinematográfica animada de la novela gráfica homónima de Alberto Vázquez. "Psiconautas" cuenta la historia de Birdboy y Dinki, dos amigos que luchan por no enfrentarse a la realidad en la que viven. Como exploradores que son, albergan la esperanza de encontrar un lugar mejor en el que vivir, pues la isla donde viven ya no es lo que era debido a un accidente industrial, y el aire que se respira es asfixiante.



