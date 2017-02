The Batman: Se acaba el culebrón y Matt Reeves es confirmado para la dirección

Tras cerca de dos semanas con vaivenes en cuanto al puesto de director de 'The Batman', finalmente se confirmó la presencia del cineasta Matt Reeves al frente del proyecto. Una elección aplaudida por los fans. De paso Ben Affleck también fue re-confirmado como protagonista (para tranquilidad de los productores).

23 de febrero de 2017 - Mark Silverman

Tras la reciente renuncia de Ben Affleck como director de The Batman, Warner Bros y DC han movido pieza rápidamente para situar el estreno de la producción sin muchos cambios. Con lo que el debut quedaría de nuevo en 2018. Matt Reeves llega -al fin- al puesto de director del filme monográfico sobre el Caballero Oscuro de Gotham.



"Hay ciertos personajes que ocupan un lugar especial en los corazones de millones de personas", escribió Ben Affleck. "Realizar este papel requiere foco, pasión y el mejor rendimiento que puedo dar. Ha quedado claro que no puedo hacer ambos trabajos al nivel que ellos requieren. Junto con el estudio, he decidido encontrar un socio en un director que colaborará conmigo en esta gran película. Estoy muy comprometido con este proyecto, y espero poder traer esto a la vida para los aficionados de todo el mundo".



En The Batman, Affleck se enfrentará a Joe Manganiello, que interpretará a Slade Wilson, Deathstroke. Sin olvidar la presencia de Jeremy Irons como Alfred y J.K. Simmons como el comisarjio Gordon. Así como Joker con Jared Leto al frente del personaje.