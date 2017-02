Lobezno 3: Patrick Stewart se retira del personaje de Xavier tras ver la gran calidad de la película

El actor Patrick Stewart habló recientemente acerca de su labor al frente del personaje de Charles Xavier, afirmando que su tiempo no había acabado. Aunque la primera vez en la que vio la película 'Lobezno 3' cambió sus planes por completo.

25 de febrero de 2017 - Mark Silverman

Patrick Stewart habló sobre su decisión de abandonar para siempre el papel de Charles Xavier, el mítico Profesor X del universo X MEN: "Me emocioné mucho, mucho con lo conmovedora que fue la película cuando la vi por primera vez en Berlín". El actor también recalcó que tanto él como Hugh Jackman tenían los ojos llorosos, totalmente emocionados con la película. También recuerda que pudo recomponerse en los títulos de crédito para subir al escenario tras la proyección y agradecer al público su asistencia.



"En ese momento me di cuenta de que jamás podría hacer una película así, tan perfecta, de una manera más sensible y emocional. Y me alegra decir que es mi adiós a Charles Xavier en esta película. Le dije a Hugh esa misma noche que para mí también se había acabado". Así de contundente se mostró Patrick Stewart al respecto de su papel en la saga X MEN, en el que llevaba tanto tiempo como Hugh Jackman, más de 16 años.



El estreno de la película de acción de cómic 'Lobezno 3' es inminente.



La sinopsis final se presenta así: En un futuro próximo, un cansado Logan se preocupa por un enfermo profesor X en un escondite en la frontera mexicana. Pero los intentos de Logan de esconderse del mundo y de su legado terminan cuando llega un joven mutante, perseguido por las fuerzas oscuras.