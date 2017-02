Escuadrón Suicida: El traje inédito de Harley Quinn estaba destinado a una escena eliminada con Joker

El actor Jared Leto se quejó amargamente sobre la eliminación de numerosas escenas de su participación dentro de la película 'Escuadrón Suicida' en el papel de Joker. Ahora, tas ver la última imagen de rodaje del filme dirigido por David Ayer, queda patente que el argumento del filme tenía previsto, al menos en principio, ofrecer interesantes novedades.

26 de febrero de 2017 - David Ackerman

La película 'Escuadrón Suicida' fue uno de los estrenos de cómic de mayor impacto de los últimos años. Además de marcar el regreso de Joker -ahora en manos de Jared Leto- también ofreció el debut en pantalla del personaje de Harley Quinn, interpretado por la actriz Margot Robbie.



Ayer podíamos ver una imagen de la actriz en el set, con un peculiar traje de novia. Dentro de una de las escenas no utilizadas en el filme, al menos no en el montaje final distribuido tanto en cines como en las versiones domésticas.



El destino final del traje, o mejor dicho, de las escenas en las que aparecía, quedará para la especulación de no ser que el estudio se decida en mostrar una versión extendida en los próximos meses, o tal vez coincidiendo con el debut de 'La Liga de la Justicia'.



El argumento de la película 'Escuadrón Suicida' se presenta así: Sienta bien ser malo... Montar el equipo con los súper villanos más peligrosos del mundo, proporciona al Gobierno el arsenal más potente que nadie podría imaginar. Todo para enviarles a una misión para derrotar a una entidad enigmática e insuperable.



La Oficial de Inteligencia estadounidense Amanda Waller determina que sólo este grupo secreto puede enfrentarse al nuevo objetivo, sobre todo porque se trata de personas prescindibles y sin nada que perder. Sólo cuando son conscientes que han sido elegidos por su culpabilidad, buscarán la determinación para morir en el intento o salir adelante a toda costa.