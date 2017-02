Alec Baldwin podría ocupar el puesto de Donald Trump en la Cena de los Corresponsales de la Casa Blanca

El Presidente de los Estados Unidos Donald Trump anunció ayer que se salta el enésimo convencionalismo del cargo, como era acudir a la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca. Siendo el primer presidente que boicotea dicho acto desde que se creara en el año 1921. Ahora se abre la puerta para que sea el actor Alec Baldwin quien no únicamente le caricaturice, sino que ocupe su lugar en el estrado.

26 de febrero de 2017 - David Ackerman

La cena de los corresponsales de la Casa Blanca es un evento social marcado a fuego en el calendario político de los Estados Unidos desde el año 1921. Una especie de "roast" o escarnio en el que los presidentes se someten a todo tipo de bromas por parte de compañeros de la prensa o personalidades del mundo del espectáculo.



Ahora Donald Trump anunció mediante su cuenta personal de Twitter que no asistirá a la misma. Trump no encaja muy bien las críticas. Es más, parece ser que no las acepta en absoluto. Su relación con la prensa es tan tirante que hace unos días cerró la puerta a varios medios de comunicación para un encuentro en la Casa Blanca.



Solo en tres ocasiones los presidentes no han estado en la cena. En el año 1930 a causa del fallecimiento del expresidente William H Taft en el año 1930. La entada en la Segunda Guerra Mundial en el año 1942. Un momento puntual de tensión con la por entonces URSS en el año 1951. O el intento de asesinato del presidente Ronald Reagan en el año 1981. Ahora habrá que sumar una negativa sin justificación alguna.



Ahora es cuando entra en escena Alec Baldwin, quien podría incluso no limitarse a parodiar al presidente, sino a ocupar su puesto en la mesa presidencial de la cena. Algo que está generando una tormenta de ideas dentro del plantel cómico neoyorkino y que sin lugar a dudas podría generar uno de los shows cómicos más memorables de las últimas décadas.



Alec Baldwin se convirtió en el azote caricaturesco de Donald Trump en el programa Saturday Night Live. Tanto es así que el nuevo presidente de los Estados Unidos no dudó en cargar duramente contra el actor y el espacio. Algo parecido a lo que sucedió con Meryl Streep cuando hace unos días, en la gala de los Globos de Oro, también se mostró sumamente contundente contra el nuevo presidente y sus propuestas de gobierno.