Oscar 2017: Los errores de la gala también se extendieron a la memoria de los fallecidos en el último año

El fiasco de los Oscar 2017 no termina con el error a la hora de entregar el premio a la mejor película. Ahora además trasciende que dentro de la memoria de los profesionales cinematográficos fallecidos en el último año también contó con un gran error al respecto.

27 de febrero de 2017 - Mark Silverman

La gala de los Oscar 2017 pasa a la historia por sus fallos más que por sus premiados. Warren Beaty comentó "Abrí el sobre de Emma Stone por La La Land, por eso lo miraba tanto, no es que quisiera hacerme el gracioso. Moonlight es la mejor película". Y es que ciertamente los asistentes y espectadores pensaban que el veterano actor estaba haciendo un chascarrillo, o incluso que no podía leer las letras del sobre. La versión del actor fue rápidamente corroborada por la auditora, quien ya se disculpó por el fallo: "Pedimos nuestras más sinceras disculpas a Moonlight, La La Land, Warren Beatty, Faye Dunaway y a los espectadores de los Oscar por el error cometido durante el anuncio de la ganadora a Mejor película". La auditora también recalcó que pronto se abrirá una investigación para comprobar el fallo. Pero lo cierto es que, a día de hoy, millones de millones de personas hablarán en las redes sociales acerca de este gran ridículo.



En la parte superior podemos ver uno de los momentos de la peculiar opereta que se montó al final de la gala de los Oscar 2017. La que sin duda ya está en la historia de los citados premios cinematográficos.



Al homenajear a la diseñadora de vestuario Janet Patterson, la Academia usó accidentalmente una foto de la productora Jan Chapman, una amiga de la difunta Sra. Patterson, y alguien que está muy viva. Tras el error, Chapman envió por correo electrónico la siguiente declaración a Variety:



"Yo estaba devastada por el uso de mi imagen en lugar de mi gran amiga y colaboradora Janet Patterson. Janet estuvo nominada cuatro veces al Oscar, y es muy decepcionante que el error no haya sido recogido. Estoy vivo y bien y un productor activo. "