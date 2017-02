Los Vengadores 3: Scarlett Johansson confiesa que Marvel no tiene planes para ella tras la película

La actriz Scarlett Johansson habló sobre su personaje dentro del universo cinematográfico Marvel. Concretamente en títulos como 'Los Vengadores 3'. No ve futuro para ella en dicho personaje tras la cinta dirigida por Anthony y Joe Russo.

28 de febrero de 2017 - Mark Silverman

Scarlett Johansson debutó en el universo cinematográfico Marvel dentro de la película 'Iron Man 2', dirigida por Jon Favreau. En aquella ocasión su inicio no hacía esperar que se convirtiera en el personaje femenino más relevante de la marca en su vertiente de cine. Ahora, con el rodaje de la película 'Los Vengadores 3' ya en marcha, la actriz no ve futuro para ella más allá del título de la saga de grupo.



Desde Marvel Studios, Kevin Feige, confirmó hace unos meses que el estudio está comprometido con una película en solitario sobre el personaje de Viuda Negra. Incluso se especuló con el retorno de Joss Wheedon tras sus "años sabáticos". Aunque ahora ese planteamiento parece haber cambiado para Johansson, que está plenamente implicada en el arranque de la promoción de la película 'Ghost in the Shell'.



Scarlett Johansson lleva más de seis años al frente del personaje, y al igual que el resto de "Vengadores" podría estar a punto de despedirse para siempre de su emblemático rol cinematográfio.