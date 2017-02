La Liga de la Justicia: La llegada de Steppenwolf contará con la vuelta de Green Lantern Corps

El actor Ciaran Hinds llegó al reparto de la película 'La Liga de la Justicia' para dar vida al mega-villano del argumento. Steppenwolf. Dentro de un argumento cuyas incógnitas de cara a los fans siguen siendo muy grandes. Ahora además se abre la puerta a la presentación de los Green Lantern Corps dentro del metraje dirigido por Zack Snyder.

28 de febrero de 2017 - David Ackerman

El proceso de rodaje de la película 'La Liga de La Justicia' llegó a su fin. Como sucedió con 'Batman Vs Superman', hay un gran número de incógnitas al respecto del argumento, puesto que buena parte de su metraje fue tomado dentro de un estudio.



Ahora trascienden detalles acerca del villano del filme, el cual además serviría como estupenda puerta de entrada para otro de los integrantes de La Liga de la Justicia, Linterna Verde, contando con el desembarco de los Green Lantern Corps.



Aunque por otro lado el nombre de Darkseid no se desmiente por completo, el villano principal del argumento de la cinta de grupo dirigida por Zack Snyder sería Steppenwolf, bajo la interpretación del actor Ciaran Hinds.



El arranque del argumento de la película 'La Liga de la Justicia' se encuadra unos pocos meses después de lo que hemos visto en 'Batman Vs Superman', por lo que la línea temporal queda totalmente clara al menos por ahora.



La descripción inicial del nuevo villano de 'La Liga de la Justicia' se presenta así: Steppenwolf apareció como uno de los miembros Elite de Darkseid junto con Desaad cuando estos intentaron conquistar la tierra y se enfrentaron a la recién formada Liga de la Justicia. Dentro de sus vicisitudes en los cómics se narran cruentos enfrentamientos con Batman, Superman y en especial Wonder Woman. Tiempo después, Steppenwolf reaparece conduciendo un ejército contra el universo de Tierra-2 en nombre de Darkseid durante la Guerra de Apokolips, donde secuestró a la hija de Wonder Woman y empezó a entrenarla como su lugarteniente, nombrándola Fury.