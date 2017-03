Mesa 19: Primer tráiler y cartel de la nueva comedia de Anna Kendrick

Estrenamos el primer tráiler y cartel de la comedia 'Mesa 19'. Proyecto que cuenta con la actriz Anna Kendrick como protagonista. Regresando a un género que le dio muchas alegrías, como por ejemplo con la saga 'Dando la Nota'.

1 de marzo de 2017 - Alberto Rojo

Os presentamos el primer tráiler de la película 'Mesa 19', comedia que llegará a los cines el próximo mes de marzo. Contando con un llamativo reparto encabezado por la actriz Anna Kendrick.



El argumento de la película 'Mesa 19' se presenta así: Eloise (Anna Kendrick) es una ex dama de honor -a la que liberaron de sus obligaciones después de que el padrino de boda cortara con ella con un mensaje de texto- que decide mantener la cabeza en alto y asistir a la boda de su vieja amiga de todos modos.



En la comida, se sienta en la mesa "aleatoria" del final del salón con un grupo dispar de desconocidos, la mayoría de los cuales deberían haber rechazado la invitación (pero no antes de enviar algún bonito regalo no incluido en la lista de bodas). Cuando se revelan los secretos de todos, Eloise descubre una o dos cosas sobre los comensales de la MESA 19. La amistad -e incluso un pequeño romance- puede surgir hasta en las situaciones más insospechadas.







En la parte superior podemos ver el primer cartel de la película 'Mesa 19'.