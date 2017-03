The Batman: El acuerdo con Matt Reeves le situaría como sucesor de Zack Snyder en DC

El cineasta Matt Reeves llegó a la película 'The Batman' para sustituir a Ben Affleck al frente de la dirección. Pero ahora además se plantea la firme posibilidad de que su futuro esté más vinculado con el universo cinematográfico DC de lo que parecía en un principio.

2 de marzo de 2017 - Mark Silverman

Matt Reeves rechazó en un primer momento la oferta para dirigir The Batman. Una ruptura que terminó con acercamiento y firma de acuerdo para situarse al frente del ambicioso proyecto de DC y Warner.



Entre los motivos por los cuales finalmente dio el "sí" estaría una gran oferta del estudio para situarse dentro del futuro de sus adaptaciones. Y nada más y nada menos que relevando a Zack Snyder al frente del la línea argumental principal de todas las sagas con su punto de mira puesto en el futuro de 'La Liga de la Justicia'.



Ben Affleck abandonó recientemente el puesto de director de la película situándose ya únicamente como actor encargado de dar vida a Bruce Wayne en el cine. "Hay ciertos personajes que ocupan un lugar especial en los corazones de millones de personas", escribió Ben Affleck. "Realizar este papel requiere foco, pasión y el mejor rendimiento que puedo dar.



Ha quedado claro que no puedo hacer ambos trabajos al nivel que ellos requieren. Junto con el estudio, he decidido encontrar un socio en un director que colaborará conmigo en esta gran película. Estoy muy comprometido con este proyecto, y espero poder traer esto a la vida para los aficionados de todo el mundo".