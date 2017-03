The Batman: Nueva imagen de Deathstroke gracias a figura de edición de coleccionista

El personaje de Deathstroke se presentó hace semanas como uno de los villanos principales de la película 'The Batman'. Al menos cuando estaba situada bajo la dirección del cineasta Ben Affleck.

3 de marzo de 2017 - Mark Silverman

La película 'The Batman' contará con un buen número de novedades en lo relacionado con el universo cinematográfico DC. Ahora además podemos ver una nueva figura de edición de coleccionista de Deathstroke en una edición de coleccionista.



Recientemente también se confirmó que el actor Joe Manganiello estará en el metraje de 'La Liga de la Justicia', bajo la dirección de Zack Snyder, y cuyo rodaje llegó a su fin hace pocos días. Situando en la acción personajes como Aquaman, Superman, Flash o Cyborg.



"La película hará felices a los fans, no hay duda sobre eso", comentó Manganiello. Un fichaje de impacto dentro del universo cinematográfico DC.



Todo cuando el estreno en cines aún no está confirmado de manera oficial por parte del estudio. Pero que por ahora se sitúa en torno a mediados del año 2018.