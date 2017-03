Saw 8 Legacy: Se revela el argumento con el regreso de Tobin Bell

El actor Tobin Bell está de nuevo en la saga Saw. Para la película 'Saw 8 Legacy' se ubicaría en el papel de Puzle, el cual fue de gran impacto dentro del género de terror en la década pasada. Con la octava entrega en marcha también conocemos detalles del argumento principal.

La exitosa saga de terror estará de vuelta en las pantallas de todo el mundo con la cinta 'Saw 8Legacy'. Contando además con el retorno de su actor más conocido, Tobin Bell.



El primer argumento del filme se presenta así: "Saw 9 Legacy comenzará con el hallazgo de varios cuerpos en la ciudad, cada uno encontró una muerte singularmente espantosa. A medida que avanza la investigación, las evidencias apuntan a un solo hombre: John Kramer. ¿Pero cómo puede ser esto? El hombre conocido como Puzle ha estado muerto por más de una década. ¿O acaso es un aprendiz que recogió el testigo de Puzle, tal vez alguien implicado dentro de la investigación?.



Un título que busca revivir una saga de terror que causó furor hace unos años y que llegó a estrenar nada más y nada menos que siete títulos a un ritmo de prácticamente una película por año.



La saga Saw mostraba un título anual encuadrado habitualmente en la época de Halloween. Sus cifras de taquilla fueron verdaderamente buenas para el coste de producción, sumando casi 900 millones de dólares. Impulsada inicialmente por el genial cineasta James Wan, posteriormente cambió de manos siguiendo la pauta inicial.



La película será dirigida por Michael y Peter Spierig (Daybreakers) desde el guión de Pete Goldfinger y Josh Stolberg.