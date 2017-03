Lobezno 3: Hugh Jackman estuvo a punto de abandonar el papel tras la primera entrega

La película 'Lobezno 3' llega ahora a nuestras pantallas. Con la despedida del actor Hugh Jackman del personaje de cómic más emblemático de los últimos tiempos. Ahora además conocemos detalles sobre un posible abandono prematuro, concretamente tras el lanzamiento de la primera película monográfica.

4 de marzo de 2017 - David Ackerman

Hugh Jackman reconoció en una entrevista a EW que pensó haber dejado totalmente de lado el personaje de Lobezno tras la primera película monográfica, 'X MEN Orígenes: Lobezno'. En ese momento se situaba en una encrucijada por la mala recepción del filme además de que la producción no dejaba muchas salidas al proyecto dentro del universo X MEN.



"No podía ver qué era lo siguiente, no sabía qué más hacer. No sabía a dónde ir con el argumento. Lo único que tenía claro es que a la gente le gustaba el personaje. En ese momento había interpretado al personaje en cuatro películas y no podía visualizar que era lo siguiente para Lobezno".



Finalmente Hugh Jackman continuó con el papel dentro de 'X MEN Días del Futuro Pasado', bajo la dirección de Bryan Singer. Dejándose ver en un cameo dentro de 'X MEN Primera Generación', como con la secuela de la saga monográfica, 'Lobezno 2 Inmortal'.



Ahora, cerca de 17 años después de su debut al frente del personaje de X MEN dentro de la cinta de Bryan Singer, se despide dejando abiertas muchas incógnitas en torno al mutante de las garras de adamantium.