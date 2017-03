Lobezno 3 arrasa en la taquilla USA del viernes con más de 33 millones de dólares

La película de cómic 'Lobezno 3' llegó a los cines de numerosos mercados durante el día de ayer. Ahora llegan los primeros datos de los Estados Unidos. Donde arrasó en la jornada del viernes, con más de 33 millones de dólares para la producción dirigida por James Mangold y protagonizada por Hugh Jackman.

4 de marzo de 2017 - Mark Silverman

La película 'Lobezno 3' se sitúa en el primer puesto del ranking taquillero en los Estados Unidos con más de 33 millones de dólares en la jornada del viernes. Un gran dato de cara al primer fin de semana completo.



El segundo lugar queda para 'Get Out', con un parcial de 8 millones de dólares de parcial y un total acumulado de 57,8 millones sde acumulado desde su estreno en los Estados Unidos.



'The Shack', otro de los estrenos de cine de la semana, debuta en los Estados Unidos con 5,4 millones de dólares en la taquilla de viernes.



La cinta de animación 'LEGO Batman' se queda ahora en el cuarto lugar en el parcial de viernes con 2,4 millones de dólares en la jornada de viernes. Ahora además suma un total de 139,4 millones de dólares de acumulado en los cines de los Estados Unidos.



'Before I Fall', otro de los estrenos de cine de la semana en los Estados Unidos, marca una cifra de 1,6 millones de dólares en la taquilla del viernes. Ocupando así el quinto lugar del ranking.