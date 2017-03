Lobezno 3: Su estreno arrasa la taquilla de cine de los Estados Unidos

La película 'Lobezno 3' consigue un gran estreno en las pantallas de los Estados Unidos. Situándose en el primer puesto del ranking en su primer fin de semana. Además de un gran dato internacional.

5 de marzo de 2017 - David Ackerman

La película de cómic 'Lobezno 3' se sitúa en el primer puesto del ranking taquillero en los Estados Unidos. Con 85,3 millones de dólares de ingresos en el debut en el país.



El segundo puesto queda para 'Get Out', que cede el liderato a 'Lobezno 3', con un parcial de 26,1 millones de dólares con un total de 75,9 millones de dólares de acumulado.



'The Shack' se sitúa ahora en el tercer puesto dentro de su estreno en las pantallas de los Estados Unidos. Con 16,1 millones de dólares de ingresos.



'LEGO Batman' consigue ahora 11,6 millones de dólares de parcial semanal en los Estados Unidos con 148,6 millones de dólares desde su estreno en los Estados Unidos, hace ya cuatro semanas.



'Before I Fall', otro de los estrenos de la semana en los Estados Unidos, aparece ahora en el quinto puesto del ranking taquillero del país con 4,9 millones de dólares de ingresos.



'John Wick 2' cierra el último fin de semana en el quinto puesto del top con 4,7 millones de dólares de ingresos en el parcial semanal y un total acumulado de 82,8 millones de dólares.