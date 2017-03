La Liga de la Justicia: Primera imagen del Batmóvil del Caballero Oscuro de Gotham

Llega la primera imagen del potente Batmóvil del Caballero Oscuro de la Ciudad de Gotham dentro del argumento de 'La Liga de la Justicia', ambicioso proyecto cinematográfico de DC dirigido por Zack Snyder.

6 de marzo de 2017 - David Ackerman

La película The Batman fue fuente de rumores durante los últimos días. En especial por la negativa del actor Ben Affleck en encargarse de la dirección del proyecto de. Aunque finalmente todo se encauzó y ahora el futuro del universo DC sigue enfocándose en 'La Liga de la Justicia', tal y como podemos ver con el nuevo Batmóvil, el potente vehículo en el que el superhéroe de la ciudad de Gotham



'La Liga de la Justicia', con Zack Snyder en la dirección, se sitúa como un proyecto de gran impacto dentro del universo de cómic. Con un argumento que se dividirá en dos entregas para tratar de encontrar el espacio del estudio dentro dl mundo de las adaptaciones de cómic.



Con el siguiente argumento: Impulsado por su restaurada fe en la humanidad e inspirado por el acto desinteresado de Superman, Bruce Wayne le pide ayuda a su aliada Diana Prince para hacer frente a un peligroso enemigo.



Juntos, Batman y Wonder Woman trabajan con rapidez para reclutar a un grupo de personas formidables, de verdaderos metahumanos. Como Aquaman, Cyborg y Flash. Aunque tal vez sea demasiado tarde para salvar el planeta de un cataclismo de proporciones verdaderamente catastróficas.



Como podemos ver en la imagen, el vehículo maximiza su armamento de manera notable respecto a lo descrito en 'Batman Vs Superman'. Ahora resta verle en acción en el próximo tráiler.