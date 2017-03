El Guardián Invisible: La actriz Miren Gaztañaga desata un escándalo con su aparición en la ETB

La película 'El Guardián Invisible' llegó a las pantallas el pasado fin de semana. Sus cifras de taquilla no han ido nada mal. Pero ahora la actriz Miren Gaztañaga desata la polémica al aparecer en un programa de la ETB (televisión autónoma vasca) calificando a "los españoles" como "chonis, fachas, progres y paletos". Ahora la distribuidora sale al paso para evitar la debacle en taquilla desvinculándose y condenando las declaraciones de la misma.

6 de marzo de 2017 - Mark Silverman

Parece complicado, hoy por hoy, que la actriz Miren Gaztañaga trabaje de nuevo en una superproducción del cine español de aquí en adelante. Al menos por lo "políticamente incorrectas" de sus declaraciones dentro de un presunto programa de televisión de la ETB (televisión de la comunidad autónoma del país vasco), en la cual emitía una serie de comentarios no precisamente positivos acerca de los "españoles".



La actriz hablaba de los ciudadanos de España como "chonis", "catetos", "fachas" o "progres". Todo dentro de un programa del que la propia ETB (que vive en gran parte del dinero público) se retractó y pidió disculpas.



Aunque las disculpas no podrían ser suficientes para El guardián invisible, cinta de alto presupuesto (para lo que es el cine español, y que ahora vive sus delicadas primeras jornadas en la taquilla de cine. Y que, por circunstancias de la vida cuentan con Miren Gaztañaga como actriz en su reparto.







El estudio reaccionó rápido y nos hizo llegar este comunicado que pasamos a transcribir en su literalidad:



El equipo de la película 'El Guardián Invisible' se desvincula por completo de las declaraciones realizadas por Miren Gaztañaga en el programa de ETB “Euskalduna naiz, eta zu” y deploramos y rechazamos cualquier insulto y falta de respeto a los ciudadanos españoles. Su participación en dicho programa no tiene ni relación ni vinculación con la película dado que su contratación para trabajar en la misma tuvo lugar hace más de un año.



Somos los primeros sorprendidos al haber visto dichas declaraciones que por supuesto desconocíamos y de las que nos hemos enterado al estallar la polémica.



Asimismo, deseamos aclarar que la protagonista de 'El Guardián Invisible' es Marta Etura y que la participación de Miren Gaztañaga en la película es en calidad de actriz secundaria y su presencia en el largometraje es mínima.'El Guardián Invisible' está formado por un equipo de profesionales de más de 2000 personas que han trabajado en el proyecto a lo largo de tres años.".



Queda por ver si este nuevo escándalo pasa factura a la película. Una factura que ya pagó el cineasta Fernando Trueba con la secuela de 'La Niña de tus Ojos', 'La Reina de España', olvidada por el público tras sus declaraciones supuestamente cómicas en las que también hacía algunas críticas hacia lo que es "ser español".