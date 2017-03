Fast and Furious 8: Nuevo cartel con la familia dividida

Llega un nuevo cartel de la película 'Fast and Furious 8'. Una imagen promocional contando con sus protagonistas y marcando la división de la familia dentro de la producción dirigida por F Gary Gray.

7 de marzo de 2017 - David Ackerman

A la espera de un nuevo tráiler completo de la superproducción de acción y aventuras Fast and Furious 8, ahora podemos ver un potente cartel completo con todos sus protagonistas. Con Vin Diesel y Dwayne Johnson como principales exponentes. Divididos en dos franjas perfectamente marcadas.



Así como la irrupción de Charlize Theron en el papel de villana. Una villana de entidad como va siendo habitual en su filmografía desde hace varios proyectos.



La película 'Fast and Furious ' cuenta con el cineasta F Gary Gray al frente de la dirección.



La producción marca un nuevo giro dentro de sus anteriores entregas, buscando continuar con el gran éxito de entregas como 'Fast and Furious 7', la que fuera dirigida por James Wan, director que decidió cambiar de aires para encargarse de las nuevas aventuras de 'Aquaman' de DC con el actor Jason Momoa como protagonista.



El nombre del actor Dwayne Johnson se sitúa como una gran estrella del cine de acción y uno de los baluartes de la saga para su futuro, de cara a su continuación dentro de otras dos entregas más confirmadas por el estudio. Sobre todo de cara a contar con él como nuevo protagonista de un pretendido spinoff. Sin olvidar a Charlize Theron como nueva villana del proyecto.



Tal vez también con la intención de seguir adelante en la franquicia para las nuevas películas que ya se preparan por parte del estudio.