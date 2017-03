Wonder Woman: Diana en la Primera Guerra Mundial en nueva imagen de acción

Llega una nueva imagen de la película 'Wonder Woman'. En la que podemos ver a Gal Gadot, la protagonista de la cinta dirigida por Patty Jenkins, entro de la acción bélica que marcará el punto principal de la trama del filme.

7 de marzo de 2017 - Mark Silverman

La película de acción de cómic 'Wonder Woman' llegará a las pantallas como uno de los proyectos de impacto del año dentro del género. Con el debut individual de uno de los personajes de cómic de mayor impacto de todos los tiempos.



Ahora además también podemos ver una nueva imagen con la actriz Gal Gadot encarnando a Diana Prince, la poderosa amazona que sale de su isla idílica para tratar de salvar a la humanidad.



'Wonder Woman' llega con la cineasta Gal Gadot al frente del papel protagonista. También lista para su llegada a 'La Liga de la Justicia', con la dirección de Zack Snyder.



Es decir, en 2017 tendremos Wonder Woman por partida doble. Y triple si tenemos en cuenta que Gal Gadot debutó al frente del personaje en 'Batman Vs Superman', estrenada en cines hace menos de un año.