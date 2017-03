Wonder Woman: Se revelan los primeros 15 minutos de la película

La película 'Wonder Woman' llegará próximamente a las pantallas de todo el mundo. Ahora además podemos detallar el primer pase de prensa de cara a su estreno en cines. Con una fotografía sumamente llamativa y una puesta en escena solvente, firma de la casa de Patty Jenkins.

7 de marzo de 2017 - Mark Silverman

La película de acción y aventuras Wonder Woman ofreció sus primeros quince minutos de metraje. Relatando algunos de los momentos de mayor impacto del argumento. Como por ejemplo el encuentro entre Diana Prince y Steve Trevor, personajes interpretados por Gal Gadot y Chris Pine.



Es de valorar en especial el gran cuidado en la recreación de los diferentes parajes de Themyscira, tierra natal de Diana, Wonder Woman. Así como el contrapunto con su llegada hasta el culmen de la Primera Guerra Mundial. El pase mostró las escenas de huída de Diana "al mundo de los hombres". Todo con la intención de salvar a la humanidad de los terribles planes de Ares, quien estaría detrás de un plan verdaderamente devastador.



Lo más destacado de los primeros minutos del filme gira en torno al coche de hábitos y costumbres de Wonder Woman a su llegada al "mundo real" tras su salida de su mítica isla de Themyscira. Como por ejemplo en uno de los momentos en el cual los protagonistas se disponen a descansar en un lecho improvisado. En ese momento se da uno de los momentos más cómicos del argumento cuando Diana, con total naturalidad invita a Steve a tumbarse a su lado. Pero Steve aclara que hombres y mujeres únicamente duermen juntos cuando están casados, algo que Diana ve ridículo.



Continuando con el "choque de hábitos", Diana (Gal Gadot) también se muestra muy interesada en poder ver un bebé, ya que nunca vio uno en Themyscira, puesto que Zeus creó a las amazonas a partir de barro. Algo que también desencadenará uno de los momentos cómicos con la reacción de Steve (Chris Pine).



Estos primeros minutos sirven como estupenda antesala de cara a la cinta que servirá como presentación del popular personaje de DC.