X MEN Nuevos Mutantes: Lana Condor quiere regresar a la nueva película

La joven actriz Lana Condor estuvo presente dentro de la película 'X MEN Apocalipsis' en el papel de la mutante Júbilo, una de las integrantes de los X MEN. Ahora además habló sobre el futuro de la saga y de su personaje.

7 de marzo de 2017 - Mark Silverman

Lana Condor debutó, junto con un buen número de actores, dentro del universo cinematográfico X MEN en la película 'X MEN Apocalipsis' en el papel de Júbilo. Ahora además también habló acerca del futuro de su personaje. Situando a la película 'X MEN Nuevos Mutantes' como un filme "ideal para la presencia de su personaje".



Si bien Júbilo no estuvo presente de manera extensa en la película 'X MEN Apocalipsis', el nuevo giro de la trama finalizada con la cinta de Bryan Singer. Con la continuación de la misma en 'X MEN Nuevos Mutantes', en la que Bryan Singer no estará como director.



La actriz Sophie Turner habló acerca del futuro de la saga X MEN. "Estamos a punto de rodar las siguientes películas X MEN", comentó Sophie Turner. "Acabamos de terminar la sétima temporada de la serie de televisión Juego de Tronos y tengo un par de películas que hacer antes de que el rodaje de X MEN de comienzo. Tras lo cual rodaré la temporada 8" (de Juego de Tronos).



Con estos comentarios 'X MEN Nuevos Mutantes' comenzaría su rodaje en el mes de mayo. Aunque por ahora sin Bryan Singer en ninguno de los puestos de responsabilidad de la producción.



Ahora desde 20th Century Fox también se sitúa un cambio en su estrategia para que el filme no tenga que ceñirse a un "PG13", es decir, que tenga que ser por necesidad apta para personas de 13 años en adelante.



Una estrategia que ahora no siguió la cinta 'Lobezno 3' y que parece estar discurriendo con gran éxito desde que el año pasado se estrenara 'Deadpool', con un relativamente exiguo presupuesto.