The Batman: El éxito de Lobezno 3 situaría el futuro de DC sin censura

El gran éxito de la película 'Lobezno 3' sitúa grandes cambios dentro del futuro de las adaptaciones de cómic. Como por ejemplo el planteamiento de los grandes estudios para sus producciones. Curiosamente no es Marvel quien se está planteando dichos cambios en primer término.

7 de marzo de 2017 - David Ackerman

La película The Batman es el próximo proyecto encuadrado dentro del universo DC para el año venidero. Un filme que contará con el cineasta Matt Reeves en la dirección y Ben Affleck como protagonista.



Una película cuyo planteamiento principal cambiaría de manera notable para situarse en lo que parece la nueva tendencia de las adaptaciones de cómic. Tal y como se está atestiguando con producciones como 'Deadpool' (estrenada en 2015) o más recientemente 'Lobezno 3', dirigida por James Mangold y protagonizada por Hugh Jackman.



'The Batman' quedaría por tanto con un notable cambio respecto a lo que el estudio estaba planteando en un principio. Y tal vez lo que muchos fans hubieran querido para 'Batman Vs Superman'.



Antes podremos ver la película 'La Liga de la Justicia', con Zack Snyder en la dirección. Con el siguiente argumento: Impulsado por su restaurada fe en la humanidad e inspirado por el acto desinteresado de Superman, Bruce Wayne le pide ayuda a su aliada Diana Prince para hacer frente a un peligroso enemigo.



Juntos, Batman y Wonder Woman trabajan con rapidez para reclutar a un grupo de personas formidables, de verdaderos metahumanos. Como Aquaman, Cyborg y Flash. Aunque tal vez sea demasiado tarde para salvar el planeta de un cataclismo de proporciones verdaderamente catastróficas.