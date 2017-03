Just Cause: Jason Momoa protagonizará la adaptación

La película 'Just Cause' ya está en marcha. Contando con el actor Jason Momoa (Aquaman en el universo DC) en el papel protagonista.

8 de marzo de 2017 - David Ackerman

La película Just Cause contará con Brad Peyton en la dirección. Todo un experto en el género. Ahora además estará Jason Momoa al frente del reparto. También sumando un nuevo papel de acción a su carrera.



Jason Momoa es el nuevo Aqauaman del cine, tras su fugaz debut en 'Batman Vs Superman', con su puesta de largo en el próximo estreno de 'La Liga de la Justicia'.



El guión de 'Just Cause' es obra de John Collee. Se basará en la popular saga de videojuego iniciada en el año 2006 y que contó con dos secuelas con gran éxito de ventas. El argumento de la cinta partirá a raíz de la tercera entrega del videojuego.



El argumento se presenta así: La república mediterránea de Medici sufre bajo el brutal control del General Di Ravello, un dictador con un apetito insaciable por el poder. Entra en acción Rico Rodríguez, un hombre en una misión para destruir el poder del General y su control sobre las fuentes de energía de la zona.