The Batman: Joe Manganiello confirma que sigue siendo Deathstroke en la película

El actor Joe Manganiello habló recientemente sobre su presencia en la película 'The Batman'. Confirmando su presencia dentro del argumento de DC dirigido por Matt Reeves y que pronto comenzará su fase de rodaje. Todo bajo sus propias palabras.

8 de marzo de 2017 - David Ackerman

Joe Manganiello sigue siendo Deathstroke en el universo cinematográfico DC. Al menos eso se desprende de sus últimas declaraciones. En las que se muestra rotundo acerca del planteamiento del proyecto y de que "tardará lo que sea necesario para llevar adelante una buena película".



Si hace unas semanas el propio actor dejaba entrever que estaba próximo a su salida del proyecto The Batman a causa de los numerosos retrasos en la producción, ahora sale al paso para "calmar a los fans".



Mientras tanto el camino para el proceso de rodaje de 'The Batman' se aclara con la llegada del cineasta Matt Reeves al mismo. Una vez Ben Affleck terminó su andadura en dicho puesto para reservarse únicamente a la interpretación de Bruce Wayne.



Los dos próximos títulos de DC para el año 2017 son 'La Liga de la Justicia' y 'Wonder Woman'. Dos cintas de impacto. La primera por ser el debut de la saga de grupo y la segunda por marcar otro debut: el inicio de las andanzas de la poderosa amazona interpretada por Gal Gadot.