Wonder Woman: Podría tener una versión extendida sin censura

La película 'Wonder Woman' es uno de los estrenos de cine más llamativos del año dentro de las adaptaciones de cómic. Hoy llegaron nuevos datos acerca de una nueva versión sin censura y extendida que podría ver la luz en su distribución doméstica.

9 de marzo de 2017 - Mark Silverman

La película de acción de cómic 'Wonder Woman' llegará a las pantallas como uno de los proyectos de impacto del año dentro del género. Con el debut individual de uno de los personajes de cómic de mayor impacto de todos los tiempos. Ahora además se abre la posibilidad de que Warner y DC lancen una versión doméstica extendida y sin censura.



Un caso similar al de 'Batman Vs Superman'. Pero en esta ocasión se habría eliminado la posibilidad de anunciarlo antes del estreno en cines. Con lo que de paso se buscaría minimizar pérdidas en taquilla, tal y como sí sucedió con 'Batman Vs Superman'.



'Wonder Woman' llega con la cineasta Gal Gadot al frente del papel protagonista. También lista para su llegada a 'La Liga de la Justicia', con la dirección de Zack Snyder.



Es decir, en 2017 tendremos Wonder Woman por partida doble. Y triple si tenemos en cuenta que Gal Gadot debutó al frente del personaje en 'Batman Vs Superman', estrenada en cines hace menos de un año.