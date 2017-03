Avatar 2: Se retrasa nuevamente su estreno y abandona el calendario 2018

La película 'Avatar 2' (y la continuación de la saga) acaba de sufrir un nuevo retraso dentro de su calendario de estreno. Si en un principio se hablaba de que pudiera ver la luz en 2018, ahora el cineasta James Cameron confirma una nueva demora en la producción.

10 de marzo de 2017 - David Ackerman

El desarrollo de las secuelas de Avatar sigue siendo el cuento de nunca acabar. Ahora el propio James Cameron confirma que la secuela no se comenzará a rodar en agosto, y por lo tanto el estreno en cines de 'Avatar 2' no tendrá lugar en 2018.



James Cameron comentó el dato en una entrevista con The Star, dejando claro que "tiene que tomarse el tiempo necesario para poner en marcha el proyecto". Y parece ser que será más de una década, a juzgar por las fechas que ahora se manejan.



De paso James Cameron confirmó que se está preparando el rodaje de cuatro películas de la saga Avatar, es decir, incluyendo hasta la quinta película de la franquicia para estrenarlas con un lapso aproximado de dos años entre cada una de ellas.



James Cameron también situó el rodaje de todas esas películas en su estreno de aquí a los próximos ocho años. Es decir, una parte de gran relevancia en su carrera en Hollywood.



Hace unos meses 20th Century Fox anunció el inicio de los estrenos de las secuelas de Avatar en 2018, 2020, 2022 y 2023. Aunque ahora todo queda en el aire.