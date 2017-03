Godzilla Vs Kong: Un nuevo equipo de guionistas están desarrollando el monsterverse

Desde que se anunciara la iniciativa de sacar adelante un nuevo universo compartido en el que King Kong y Godzilla está dentro de un "monsterverse" se abrió la posibilidad de contar con un nutrido grupo de guionistas, al estilo Transformers, para sus múltiples argumentos. Ahora conocemos los nombres de los principales guionistas.

11 de marzo de 2017 - Mark Silverman

La película Godzilla Vs Kong es uno de los proyectos más atractivos dentro del mundo del cine de aventuras y fantasía. Con el próximo estreno de 'Skull Island' llegan detalles acerca de lo que acontecerá con el encuentro del titánico simio con el reptil que asoló Tokio en el cine de serie Z desde los años setenta, Godzilla.



Dentro del equipo de guionistas que están detrás del nuevo "monsterverso" encontramos nombres como los de Patrick McKay y J.D. Payne, quienes escribieron el guión inicial de Star Trek Beyond y actualmente están escribiendo Star Trek 4.



Continuando con Lindsey Beer, quien está escribiendo 'The Kingkiller Chronicles' de Lionsgate. Cat Vasko, quien está trabajando en Warner Bros en 'Queen of the Air'. S. Nowlin, el guionista detrás de la saga 'El Correodr del Laberinto, así como de la secuela de 'Pacific Rim'. Pasando por J. Michael Straczynski, co-creador de 'Sense8'.







La última vez que 'Godzilla y King Kong' chocaron en el cine fue en el año 1962. Un clásico de serie Z en la que básicamente dos actores con trajes de goma se daban mamporros ante un decorado de cartón piedra. Todo un "clásico" del género, como muchos fans valoran hoy en día.