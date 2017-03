Skull Island sorprende a Lobezno y lidera la taquilla de cine USA del viernes

La película 'Skull Island' sorprende con su gran estreno de cine en los Estados Unidos y se sitúa en el primer puesto del ranking del viernes dejando atrás a 'Lobezno 3', dirigida por James Mangold y protagonizada por Hugh Jackman.

11 de marzo de 2017 - Mark Silverman

La película de fantasía y aventuras 'Skull Island' se ubica en el primer puesto del top taquillero en los Estados Unidos. Con más de 22,2 millones de dólares en la jornada de viernes.



'Lobezno 3' (Logan) se sitúa en el segundo puesto con 10,3 millones de dólares. Acumulando desde el viernes pasado un top de 125,1 millones de dólares.



'Get Out' se sitúa ahora en el tercer puesto del ranking con 6 millones de dólares. Con un total de 95,9 millones de dólares de acumulado en las dos semanas de vida en la cartelera de los Estados Unidos.



'The Shack' aparece ahora en el cuarto puesto con 2,6 millones de dólares de parcial en el último viernes. Con 24,8 millones de dólares de acumulado.



'LEGO Batman' se sitúa en el quinto puesto con 1,7 millones de dólares de parcial y un total acumulado de 152,9 millones de dólares desde su estreno en los cines de los Estados Unidos.