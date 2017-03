Ghost in the Shell: Los actores de la película de animación doblarán la versión japonesa

La película 'Ghost in the Shell' está a punto de llegar a las carteleras de cine de todo el mundo. Ahora además con su distribución en Japón, marcará uno de los hitos del cine al tratarse de la adaptación de uno de los manga más recordados.

12 de marzo de 2017 - David Ackerman

El estreno de 'Ghost in the Shell' contará con una revisión de excepción en Japón, país donde será doblada al idioma nipón contando con los actores originales del manga.



Es decir, la versión japonesa de 'Ghost in the Shell' contará con un gran interés entre los fans. Por lo que no resultará extraño que dicha versión cuente con una gran demanda para su distribución doméstica, con los subtítulos pertinentes en cada una de las versiones locales.

El argumento de la película 'Ghost in the Shell' se presenta así: Narra la historia de the Major, una cyborg-humana híbrida, única en su especie, experta en operaciones especiales, que dirige un grupo operativo de elite llamado Sección 9.







Consagrada a detener a los extremistas y criminales más peligrosos, la Sección 9 se enfrenta a un enemigo cuyo objetivo principal consiste en anular los avances de Hanka Robotic en el campo de la ciber-tecnología.