Skull Island es la primera sorpresa taquillera del año 2017 y arrasa e Lobezno 3 en los Estados Unidos

La película 'Skull Island' marca una gran sorpresa en la taquilla de cine del año 2017. Situándose en el primer puesto del ranking en su estreno en los Estados Unidos. Y arrasando de manera contudente a la hasta ahora todopoderosa 'Lobezno 3'.

12 de marzo de 2017 - David Ackerman

La película de acción y aventuras 'Skull Island' se sitúa en el primer puesto del top taquillero en los Estados Unidos con 61,1 millones de dólares de ingresos. Un gran dato para su debut.



El segundo puesto queda para 'Lobezno 3', que cede el liderato con 37,8 millones de dólares y un total acumulado de 152,6 millones desde su estreno en el país el pasado 3 de marzo.



'Get Out' también pierde un puesto desde la semana pasada en los Estados Unidos. Con 21,7 millones de dólares y un total acumulado de 111,1 millones de dólares.



'The Shack' se sitúa en el cuarto lugar del ranking con 10,1 millones de dólares de ingresos en las pantallas de los Estados Unidos. Con un total de 32,2 millones de dólares.



'LEGO Batman' queda en el cuarto puesto con 7,8 millones de dólares y un total de 159,1 millones de dólares de acumulado desde su estreno en los Estados Unidos, hace cinco semanas.



'Before I Fall' se sitúa en el sexto puesto. Repitiendo desde la semana pasada con un parcial de 3,1 millones de dólares y un total de 9,1 millones de dólares



'Figuras Ocultas' también repite desde la semana pasada en los Estados Unidos. Con el séptimo puesto y un parcial de 2,7 millones de dólares. Cerrando el total en 162,8 millones de dólares de acumulado.



'John Wick 2' ahora pasa al octavo lugar con 2,7 millones de dólares y un total de 87,4 millones desde su debut en los Estados Unidos.