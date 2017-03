Wonder Woman: Nueva imagen con Diana en pie de guerra

Llega una nueva imagen de la película 'Wonder Woman'. Con la actriz Gal Gadot, en el papel de Diana Prince. En el debut bastante potente del personaje dentro del universo cinematográfico DC. En una producción dirigida por Patty Jenkins.

13 de marzo de 2017 - David Ackerman

La película de acción de cómic 'Wonder Woman' llegará a las pantallas como uno de los proyectos de impacto del año dentro del género. Con el debut individual de uno de los personajes de cómic de mayor impacto de todos los tiempos. Ahora además se abre la posibilidad de que Warner y DC lancen una versión doméstica extendida y sin censura. Y coincidiendo con el estreno del tercer tráiler, podemos ver una nueva imagen de acción con Gal Gadot en el emblemático personaje.



Dentro de la acción bélica ambientada en la Primera Guerra Mundial.



Como decimos la película 'Wonder Woman' llega con la cineasta Gal Gadot al frente del papel protagonista. También lista para su llegada a 'La Liga de la Justicia', con la dirección de Zack Snyder.



Es decir, en 2017 tendremos Wonder Woman por partida doble. Y triple si tenemos en cuenta que Gal Gadot debutó al frente del personaje en 'Batman Vs Superman', estrenada en cines hace menos de un año.