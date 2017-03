Fast and Furious 8: Comienza la venta anticipada de entradas un mes antes del estreno

La película 'Fast and Furious 8' calienta motores -y nunca mejor dicho- de cara a su próximo estreno en cines. Un mes antes del debut en pantallas arranca su venta anticipada de entradas. El listón es alto, puesto que la anterior entrega fue la de mayores ingresos de toda la historia de la saga.

13 de marzo de 2017 - Mark Silverman

La película de acción Fast and Furious 8 se estrenará en cines el próximo 13 de abril. Ahora, un mes antes, ya están a la venta las entradas para disfrutar del filme protagonizado por Vin Diesel, Jason Statham, Michelle Rodriguez, Dwayne Johnson y Charlize Theron.



La página web oficial de la película www.fastandfurious8.es dispone de una opción que permite comprar las entradas en el cine más cercano al usuario. En la iniciativa participan alrededor de 200 cines, incluyendo tanto los circuitos de exhibición como los exhibidores independientes de nuestro país, participan en esta acción.



F. Gary Gray dirige esta nueva entrega de la saga en la que Dom y Letty están de luna de miel, Brian y Mia se han retirado del juego, y el resto del equipo ya no tiene que vivir huyendo de la ley; nuestros héroes por fin pueden dejar los constantes viajes de misión en misión y empezar a disfrutar de una vida normal. Pero cuando una misteriosa mujer (la oscarizada Charlize Theron) seduce a Dom para arrastrarlo al mundo del crimen del que parece no poder escapar, traicionando a aquellos que más le importan, el equipo tendrá que afrontar desafíos que pondrán a todos a prueba hasta límites desconocidos.



Desde las playas de Cuba y las calles de Nueva York a las llanuras árticas de hielo del mar de Barents, nuestro equipo de élite cruzará el globo para impedir que una anarquista desate el caos en todo el mundo... y para recuperar al hombre que los convirtió en una familia.