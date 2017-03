Aquaman: Diseños alternativos para el tridente del rey de los mares

A pocos días del estreno del nuevo tráiler de la película 'La Liga de la Justicia', contamos con más detalles sobre la producción de 'Aquaman', con el actor Jason Momoa al frente del papel principal. Como por ejemplo con el diseño de su tridente (o tetradente, a la vista de lo utilizado en el universo cinematográfico DC en último término).

14 de marzo de 2017 - Mark Silverman

La película 'La Liga de La Justicia' llegará a los cines en cuestión de pocos meses. Además la producción de 'Aquaman' está en marcha con Jame Wan al frente de la dirección.



Ahora podemos ver uno de los elementos más llamativos del personaje, su tridente. Aunque para la ocasión, el nuevo universo cinematográfico DC mostrará un "tetradente". Todo dentro de las nuevas imágenes de arte conceptual barajadas para la cinta protagonizada por Jason Momoa.



Mientras tanto seguimos a la espera del nuevo tráiler de la película 'La Liga de la Justicia', cinta de grupo de DC que cuenta con el cineasta Zack Snyder en la dirección, tal y como sucedió anteriormente dentro del universo cinematográfico DC con 'El Hombre de Acero' o 'Batman Vs Superman'.



Momoa junto a Henry Cavill, Ben Affleck, Amy Adams, Gal Gadot, Ezra Miller, y Ray Fisher han firmado el final de la fotografía principal de 'La Liga de la Justicia' en Londres.



Un proceso de rodaje del proyecto global arrancó durante el pasado mes de abril y generando un gran interés en torno a todo lo que acontecerá en el futuro del universo de grupo de DC de cara al arranque de nuevas sagas de acción. Como por ejemplo la esperada 'The Batman', dirigida por el propio Ben Affleck, quien ejerce como co-guionista y protagonista.



Impulsado por su restaurada fe en la humanidad e inspirado por el acto desinteresado de Superman, Bruce Wayne le pide ayuda a su aliada Diana Prince para hacer frente a un peligroso enemigo. Juntos, Batman y Wonder Woman trabajan con rapidez para reclutar a un grupo de personas formidables, de verdaderos metahumanos. Como Aquaman, Cyborg y Flash. Aunque tal vez sea demasiado tarde para salvar el planeta de un cataclismo de proporciones verdaderamente catastróficas.