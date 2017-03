Scarlett Johansson podría ser la nueva Lisbeth Salander en el reinicio de Millennium

La saga Millennium, creada originalmente por el escritor fallecido Stieg Larsson, ahora tendrá un reinicio -uno más- en los Estados Unidos. Contando con un reparto totalmente nuevo. Sin Daniel Craig ni Rooney Mara. El nombre de Scarlett Johansson se sitúa como nueva favorita para el papel femenino principal.

15 de marzo de 2017 - Manuel Casas

El reinicio de la saga Millennium cobra forma dentro de Hollywood. Tras una primera entrega calificada como innecesaria -aunque contó con David Fincher como director, así como con Daniel Craig y Rooney Mara como protagonistas-.



El nombre de la actriz Scarlett Johansson suena como principal candidata para dar vida a Lisbeth Salander, protagonista femenina, o protagonista absoluta de la saga de Larsson.



Scarlett Johansson llegó gracias a su desempeño en la película 'Ghost in the Shell', producción de ciencia ficción que verá la luz en cines en cuestión de pocos días. La cual además promete ser verdaderamente llamativa dentro del género.



No hay datos concretos acerca del equipo técnico del proyecto. Aunque no sería extraño contar con novedades en las próximas semanas. Sobre todo por la intención del estudio de estrenar a finales del próximo año 2018.