The Batman: La producción pudo retrasarse por la entrada de Ben Affleck en desintoxicación

El actor Ben Affleck habría recaído en su adicción al alcohol, lo que motivaría varios retrasos dentro del calendario de película 'The Batman'. Precisamente también se especuló la posibilidad de que hubiera abandonado la dirección por este mismo motivo.

15 de marzo de 2017 - David Ackerman

El tortuoso devenir de la película de cómic The Batman tiene ahora un nuevo capítulo con la revelación de EW, en la cual se sitúa la entrada de Ben Affleck a terapia para tratarse su adicción al alcohol como uno de los principales motivos por los cuales decidió abandonar la dirección de la película. Tarea que ahora está en manos del cineasta Matt Reeves.



También se sitúa ese mismo factor como el elemento que puso al actor al borde de abandonar el personaje definitivamente. Para así "evitar la gran presión que supone" una franquicia de tanta envergadura.



No es la primera vez que Ben Affleck habría entrado en rehabilitación, puesto que en 2001 el propio actor hizo público el dato. Agradeciendo a su familia y amigos el apoyo recibido.



Mientras tanto la película 'The Batman' sigue adelante con Matt Reeves en la dirección.



Recientemente Ben Affleck comentó lo siguiente: "Hay ciertos personajes que ocupan un lugar especial en los corazones de millones de personas. Realizar este papel requiere foco, pasión y el mejor rendimiento que puedo dar. Ha quedado claro que no puedo hacer ambos trabajos al nivel que ellos requieren. Junto con el estudio, he decidido encontrar un socio en un director que colaborará conmigo en esta gran película. Estoy muy comprometido con este proyecto, y espero poder traer esto a la vida para los aficionados de todo el mundo".