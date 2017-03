The Batman: La película se retrasa una vez más

La película de cómic 'The Batman' sufre ahora un nuevo retraso en su producción. Después de innumerables problemas para la puesta en marcha de su equipo técnico, ahora es el turno de situar el rodaje varios meses después de lo previsto inicialmente.

15 de marzo de 2017 - Manuel Casas

A pesar de situar a Matt Reeves como director, la película The Batman sigue sin tener muy claro el futuro de la esperada nueva adaptación del Caballero Oscuro de la ciudad de Gotham.



Si en un principio el estreno se situaba en el mes de mayo de 2018, ahora esa fecha queda para el inicio del rodaje, es decir, la película 'The Batman' se retrasa cerca de un año respecto a las primeras previsiones.



Un gran revés para el universo cinematográfico DC. Ciertamente dubitativo durante los últimos meses, y a la espera de conocer novedades sobre títulos como 'La Liga de la Justicia', o sobre el próximo rodaje de 'Aquaman', con James Wan en la dirección y Jason Momoa en el papel protagonista.



Mientras tanto en el año 2017 sí podremos ver títulos como 'Wonder Woman' o 'La Liga de la Justicia'. La primera película dirigida por Patty Jenkins y la segunda por Zack Snyder.