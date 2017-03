Matrix: Ya se prepara un nuevo universo con un ejército de guionistas

Después de que el universo Transformers iniciara una "habitación de guionistas" para expandir su universo, ahora se suma la franquicia Matrix. Con un reinicio prácticamente a las puertas de confirmarse. Eso sí, ya con nombres diferentes al frente del reparto principal.

15 de marzo de 2017 - David Ackerman

Keanu Reeves habló sobre el regreso a Matrix: "Los Wachowski tendrían que estar involucrados. Tendrían que escribirlo y dirigirlo. Y entonces veríamos el punto de arranque de la historia". A lo que además apuntó "Sería raro, la gente muere, las historias no, así que podría haber una posibilidad".



Ya en el año 2015 se habló de una posible continuación o spinoff del universo Matrix contando con la implicación de los Wachowski. Incluso con el OK del propio Keanu Reeves. "Los Wachowskis tendrían que estar involucrados. Tendrían que escribirlo y dirigirlo. Y entonces veríamos qué es la historia, pero sí, no sé, sería raro, pero ¿por qué no? La gente muere, las historias no, la gente en las historias no. "



Recordemos que la primera entrega se estrenó en cines en el año 1999, con un reparto encabezado por nombres como los de Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie Anne Moss y Hugo Weaving. Posteriormente llegó a la gran pantalla 'Matrix Reloaded' y finalmente 'Matrix Revolutions'.



Parece ser que ahora Warner Bros tiene la intención de poner en marcha una nueva saga. Es más, expandir el universo desarrollado originalmente a finales de los noventa del siglo pasado. Ahora con una "habitación de guionistas" al estilo de Transformers o lo que también planea el universo de King Kong y Godzilla.