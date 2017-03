Matrix: Los directores de la saga creen innecesario un reinicio

La opinión de los creadores de Matrix parece sumarse a la opinión general de los fans tras conocer la intención del estudio de reiniciar la franquicia con nuevos protagonistas. Algo que para muchos supondría casi un sacrilegio dentro del género de ciencia ficción.

16 de marzo de 2017 - David Ackerman

Keanu Reeves habló sobre el regreso a Matrix: "Los Wachowski tendrían que estar involucrados. Tendrían que escribirlo y dirigirlo. Y entonces veríamos el punto de arranque de la historia". A lo que además apuntó "Sería raro, la gente muere, las historias no, así que podría haber una posibilidad".



Ya en el año 2015 se habló de una posible continuación o spinoff del universo Matrix contando con la implicación de los Wachowski. Incluso con el OK del propio Keanu Reeves. "Los Wachowskis tendrían que estar involucrados. Tendrían que escribirlo y dirigirlo. Y entonces veríamos qué es la historia, pero sí, no sé, sería raro, pero ¿por qué no? La gente muere, las historias no, la gente en las historias no. "



Recordemos que la primera entrega se estrenó en cines en el año 1999, con un reparto encabezado por nombres como los de Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie Anne Moss y Hugo Weaving. Posteriormente llegó a la gran pantalla 'Matrix Reloaded' y finalmente 'Matrix Revolutions'.



Al parecer Warner Bros tiene la intención -al menos en fase prematura- de lanzar un reinicio de la franquicia con el argumento desarrollado inicialmente por los Wachowsky. Si bien ahora este planteamiento está muy alejado de lo que los fans desearían. Para una saga que a día de hoy es todo "un tótem" del género.



Tanto es así que los creadores originales no están en absoluto interesados en el desarrollo de un nuevo argumento para la gran pantalla.