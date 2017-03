Fast and Furious 8: Dwayne Johnson a las puertas de protagonizar la novena película

Cuando hace unas semanas se habló mucho sobre presuntos problemas de convivencia profesional entre Dwayne Johnson y Vin Diesel dentro del rodaje de 'Fast and Furious 8', las cuales parecían ser una hábil maniobra promocional, ahora además llega el titular que sitúa a "The Rock" como el protagonista de la novena entrega.

16 de marzo de 2017 - David Ackerman

Dwayne Johnson y Vin Diesel se subirán al cuadrilátero de la lucha libre-espectáculo en los Estados Unidos. Eso parece confirmar la táctica de promoción de la película 'Fast and Furious 8'. Todo dentro de una campaña promocional que nos hablaba de presuntas discrepancias entre ambos actores.



Cuando el estreno de 'Fast and Furious 8' está próximo, el argumento de la novena película de la saga nos habla de un relevo al frente de la franquicia.



No es algo que sucediera por primera vez. Vin Diesel ya abandonó la saga en la segunda entrega cuando Paul Walker se quedó en solitario mientras Diesel probaba fortuna en otras franquicias. O por ejemplo en la tercera cinta cuando la acción se situó en Tokio en "Tokio Drift".



El estreno en cines de 'Fast and Furious 8' está marcado para el 14 de abril de 2017. Siguiendo así el patrón de la anterior entrega, la que además por ahora sigue siendo la de mayores ingresos en la historia de la franquicia.