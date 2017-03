Wonder Woman: Gal Gadot como Diana Prince en nueva imagen de la película

Tras los ecos del segundo tráiler oficial, ahora podemos ver una nueva imagen de la película 'Wonder Woman'. Con la actriz Gal Gadot en el papel principal dentro de la superproducción dirigida por Patty Jenkins.

17 de marzo de 2017 - David Ackerman

Os presentamos una nueva imagen de la película de cómic de DC y Warner 'Wonder Woman', marcando un punto de interés sobre el personaje interpretado por la actriz Gal Gadot.



'Wonder Woman' llega con la actriz Gal Gadot al frente del papel protagonista. También lista para su llegada a 'La Liga de la Justicia', con la dirección de Zack Snyder.



Todo para el sumamente explosivo universo cinematográfico DC, el contrapunto al "todopoderoso" universo de acontecimientos de Marvel.



El argumento de la película 'Wonder Woman' detallará puntos de interés acerca del origen del personaje. Así como su llegada al "mundo de los hombres", o más bien al mundo de los mortales, en plena Primera Guerra Mundial.