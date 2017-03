The Batman: El rodaje podría adelantarse tras el retraso de Aquaman

El reciente retraso en el estreno en cines de 'Aquaman', podría adelantar la llegada del rodaje de una nueva película del universo DC, o al menos acelerar alguno de los ya previstos para ocupar el gran espacio dejado en el calendario para el año 2018.

17 de marzo de 2017 - David Ackerman

A pesar de situar a Matt Reeves como director, la película The Batman no se termina de concretar el inicio del rodaje. Aunque ahora, tras el recientemente anunciado aplazamiento del estreno de 'Aquaman', queda abierta la posibilidad de que el filme de Reeves se adelante en el calendario con el fin de ocupar el espacio dejado dentro del citado universo cinematográfico DC.



Si en un principio el estreno se situaba en el mes de mayo de 2018, ahora esa fecha queda para el inicio del rodaje, aunque dentro del tortuoso devenir del calendario DC, esa fecha podría moverse de nuevo para el debut de la saga monográfica del caballero oscuro de Gotham.



Mientras tanto en el año 2017 sí podremos ver títulos como 'Wonder Woman' o 'La Liga de la Justicia'. La primera película dirigida por Patty Jenkins y la segunda por Zack Snyder.